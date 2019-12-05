05.12.2019 | 09:30

Представители управления ГИБДД областного УМВД России обнародовали предварительные данные о смертельном ДТП, случившемся в микрорайоне Север в Пензе вечером в среду, 4 декабря.

Инцидент произошел в 18:30 в районе строения № 3Б на улице Аустрина. 56-летний мужчина был сбит автомобилем ВАЗ-21310 («Нива»), за рулем которого находился 34-летний водитель.

«В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщили представители УГИБДД.

Информация о трагическом ДТП на Аустрина ранее появилась в соцсетях. Очевидцы сняли на фото и видео тело, лежавшее на проезжей части, и лужи крови.

Еще один пешеход в тот же день погиб в Терновке. 83-летнюю женщину насмерть сбил МАЗ, за рулем которого находился 54-летний водитель. Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры.