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Происшествия | Стало известно, кто погиб в ДТП на улице Аустрина в Пензе

05.12.2019|09:30
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Представители управления ГИБДД областного УМВД России обнародовали предварительные данные о смертельном ДТП, случившемся в микрорайоне Север в Пензе вечером в среду, 4 декабря.

Инцидент произошел в 18:30 в районе строения № 3Б на улице Аустрина. 56-летний мужчина был сбит автомобилем ВАЗ-21310 («Нива»), за рулем которого находился 34-летний водитель.

«В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщили представители УГИБДД.

Информация о трагическом ДТП на Аустрина ранее появилась в соцсетях. Очевидцы сняли на фото и видео тело, лежавшее на проезжей части, и лужи крови.

Еще один пешеход в тот же день погиб в Терновке. 83-летнюю женщину насмерть сбил МАЗ, за рулем которого находился 54-летний водитель. Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры.

Источник — фото vk.com/penza_avto
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Гость|05.12.2019 09:41|

Ну и КТО же погиб?!...

Гость|05.12.2019 09:50|

Эт Магомед в палатке на рынке тарговал

Гость|05.12.2019 10:05|

Они зают кто погиб,но вам не скажут. Тсссссссссс.

Гость|05.12.2019 10:26|

Я уж думал тема про одного известного инстаграмщика

Имя: Гость
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