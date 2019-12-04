04.12.2019 | 20:56

Вечером в среду, 4 декабря, в Пензе случилось ДТП, в результате которого погиб пешеход. Инцидент произошел около 18:30 в микрорайоне Север.

«Развязка на «Петухе» в сторону Бессоновки, сбили пешехода, летальный исход», - сообщил один из участников группы «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «Вконтакте».

К посту была прикреплена фотография, на которой запечатлено тело, лежащее на проезжей части.

Позднее в соцсетях начали появляться видеозаписи, сделанные на месте трагедии. На кадрах видна кровь, растекшаяся по дороге. Неподалеку стоят автомобили ДПС и полиции.

Чью жизнь унесло ДТП, пока не известно. Официальной информации от ГИБДД не поступало.

Ранее сообщалось, что днем в среду, 4 декабря, на пересечении улиц Терновского и Петровской в Пензе погибла пенсионерка, не успевшая перейти дорогу. Ее сбил МАЗ, за рулем которого находился 54-летний водитель. Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры пензенца.