Вечером в среду, 4 декабря, в Пензе случилось ДТП, в результате которого погиб пешеход. Инцидент произошел около 18:30 в микрорайоне Север.
«Развязка на «Петухе» в сторону Бессоновки, сбили пешехода, летальный исход», - сообщил один из участников группы «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «Вконтакте».
К посту была прикреплена фотография, на которой запечатлено тело, лежащее на проезжей части.
Позднее в соцсетях начали появляться видеозаписи, сделанные на месте трагедии. На кадрах видна кровь, растекшаяся по дороге. Неподалеку стоят автомобили ДПС и полиции.
Чью жизнь унесло ДТП, пока не известно. Официальной информации от ГИБДД не поступало.
Ранее сообщалось, что днем в среду, 4 декабря, на пересечении улиц Терновского и Петровской в Пензе погибла пенсионерка, не успевшая перейти дорогу. Ее сбил МАЗ, за рулем которого находился 54-летний водитель. Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры пензенца.
Жалко водителя,а пешие считают,что у них как у кошки 9 жизней