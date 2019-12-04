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Происшествия | Пензенцы в соцсетях сообщили о гибели пешехода

04.12.2019|20:56
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Вечером в среду, 4 декабря, в Пензе случилось ДТП, в результате которого погиб пешеход. Инцидент произошел около 18:30 в микрорайоне Север.

«Развязка на «Петухе» в сторону Бессоновки, сбили пешехода, летальный исход», - сообщил один из участников группы «СОВА ПЕНЗА АВТО» в соцсети «Вконтакте».

К посту была прикреплена фотография, на которой запечатлено тело, лежащее на проезжей части.

Позднее в соцсетях начали появляться видеозаписи, сделанные на месте трагедии. На кадрах видна кровь, растекшаяся по дороге. Неподалеку стоят автомобили ДПС и полиции.

Чью жизнь унесло ДТП, пока не известно. Официальной информации от ГИБДД не поступало.

Ранее сообщалось, что днем в среду, 4 декабря, на пересечении улиц Терновского и Петровской в Пензе погибла пенсионерка, не успевшая перейти дорогу. Ее сбил МАЗ, за рулем которого находился 54-летний водитель. Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры пензенца.

Источник — фото и видео vk.com/penza_avto
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Гость|04.12.2019 21:47|

Жалко водителя,а пешие считают,что у них как у кошки 9 жизней

Гость|04.12.2019 21:49|

Куда же вы все торопитесь-то?

Гость|04.12.2019 21:51|

Пешеход видет водителя и может остановиться,водитель не всегда,пешеход,в твоих руках твоя жизнь

Гость|04.12.2019 22:08|

Да пешеходы ВООБЩЕ оболдеди. Особенно на Гпз там бегают

Гость|04.12.2019 22:13|

водятлы ездят по тротуарам,значит я буду ходить по дороге.

Гость|04.12.2019 22:18|

Вздрогнул

Имя: Гость
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