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Происшествия | В колодце на улице Пушкина в Пензе нашли тело 57-летнего мужчины

02.12.2019|14:26
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В субботу, 30 ноября, в Пензе, в теплопункте на улице Пушкина, обнаружили тело мужчины. Для его эвакуации потребовалась помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.

Вызов поступил им в 15:08. Специалист, надев костюм химической защиты, спустился внутрь, поднял труп на поверхность и передал правоохранителям, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

«Погибшим оказался 57-летний гражданин, который вел бродяжнический образ жизни», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители добавили, что на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

23 ноября в коллекторе у дома № 35 на улице Карпинского также нашли труп 49-летнего мужчины. На поверхность его поднимали спасатели, воспользовавшись альпинистским снаряжением. Личность умершего, на теле которого не обнаружили повреждений, указывавших на насильственную смерть, удалось установить не сразу.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|02.12.2019 14:44|

вздрогнули?

Гость|02.12.2019 14:47|

Гость писал(a):

вздрогнули?
Дурачек?

Гость|02.12.2019 14:53|

Гость писал(a):

Дурачек?
самокритично

Гость|02.12.2019 15:14|

Гость писал(a):

Дурачек?
Родных ищешь? Беседуй сам с собою. Только тихо!

Имя: Гость
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