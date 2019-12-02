02.12.2019 | 14:26

В субботу, 30 ноября, в Пензе, в теплопункте на улице Пушкина, обнаружили тело мужчины. Для его эвакуации потребовалась помощь сотрудников пожарно-спасательного центра.

Вызов поступил им в 15:08. Специалист, надев костюм химической защиты, спустился внутрь, поднял труп на поверхность и передал правоохранителям, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

«Погибшим оказался 57-летний гражданин, который вел бродяжнический образ жизни», - уточнили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители добавили, что на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

23 ноября в коллекторе у дома № 35 на улице Карпинского также нашли труп 49-летнего мужчины. На поверхность его поднимали спасатели, воспользовавшись альпинистским снаряжением. Личность умершего, на теле которого не обнаружили повреждений, указывавших на насильственную смерть, удалось установить не сразу.