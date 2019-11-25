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Происшествия | В коллекторе на улице Карпинского в Пензе нашли тело мужчины

25.11.2019|15:28
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В Пензе в коллекторе теплотрассы на улице Карпинского обнаружили тело мужчины.

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября. На вызов к дому № 35 прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра.

«С помощью альпинистского снаряжения они подняли тело на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов», - сообщили спасатели.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, из-за имеющихся на теле гнилостных изменений личность умершего на данный момент установить не удалось.

11 октября мужчину без признаков жизни нашли в коллекторе на Экспериментальной улице. Надев защитные костюмы и воспользовавшись дыхательными аппаратами, спасатели спустились внутрь колодца. С помощью веревки и штатива-треноги с лебедкой они подняли тело на поверхность и передали полицейским.

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Гость|25.11.2019 15:44|

Ещё один глухарь !

Гость|25.11.2019 15:47|

Гость писал(a):

Ещё один глухарь !
Это почему же? Последние года все дела раскрывались. Или вы дурачек?

Гость|25.11.2019 15:47|

стабильность...

Гость|25.11.2019 15:54|

Гость писал(a):

Или вы дурачек?
Вот стабильный дурачок,фирменный,со своим почерком.

Имя: Гость
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