25.11.2019 | 16:41

В Сердобском районе следователи выясняют обстоятельства смерти 72-летнего мужчины при пожаре. Трагедия произошла утром в понедельник, 25 ноября, на улице Ленинградской в селе Пригородном.

О возгорании в деревянном доме, крытом железом, в МЧС в 6:20 сообщила соседка. Когда огонь потушили, в комнате нашли тело хозяина. Он проживал одиноко.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

По данным следствия, предварительная причина пожара - перекал печи.