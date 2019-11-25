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Происшествия | Названа возможная причина смертельного пожара в Сердобском районе

25.11.2019|16:41
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В Сердобском районе следователи выясняют обстоятельства смерти 72-летнего мужчины при пожаре. Трагедия произошла утром в понедельник, 25 ноября, на улице Ленинградской в селе Пригородном.

О возгорании в деревянном доме, крытом железом, в МЧС в 6:20 сообщила соседка. Когда огонь потушили, в комнате нашли тело хозяина. Он проживал одиноко.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

По данным следствия, предварительная причина пожара - перекал печи.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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