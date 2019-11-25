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Происшествия | В Сердобском районе при тушении пожара обнаружили тело пенсионера

25.11.2019|10:34
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Утром в понедельник, 25 ноября, в Сердобском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 6:20.

Как оказалось, на Ленинградской улице в селе Пригородном сгорел крытый железом деревянный дом размером 6 х 4 метра.

«Для ликвидации пожара привлекалось три единицы спецтехники и девять человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время работ на объекте спасатели обнаружили тело хозяина дома - мужчины 1947 года рождения.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|25.11.2019 10:43|

Отмучился пенсионер,царствие небесное.

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