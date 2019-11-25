25.11.2019 | 10:34

Утром в понедельник, 25 ноября, в Сердобском районе случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 6:20.

Как оказалось, на Ленинградской улице в селе Пригородном сгорел крытый железом деревянный дом размером 6 х 4 метра.

«Для ликвидации пожара привлекалось три единицы спецтехники и девять человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время работ на объекте спасатели обнаружили тело хозяина дома - мужчины 1947 года рождения.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются.