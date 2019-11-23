23.11.2019 | 07:42

В Пензе успешно завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего в пятницу, 23 ноября.

Ранее волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» распространили информацию о том, что ребенок не вернулся домой из школы. Добровольцы опубликовали его приметы и организовали поиски.

После полуночи в группе отряда в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что мальчик нашелся.

«Жив! Найден автономным экипажем «Лиза Алерт», спасибо всем, кто выехал на поиск, и кто был готов», - отметил администратор группы.

Оказалось, мальчик уже неоднократно уходил из дома. Так, в ноябре 2018-го его обнаружили в подъезде дома на улице Карпинского, 37. Он был в порядке.