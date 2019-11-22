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Происшествия | В Пензе из школы домой не вернулся 11-летний Владимир Бородачев

22.11.2019|23:54
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В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 11-летнего Владимира Бородачева. В пятницу, 22 ноября, мальчик ушел из школы, но домой не вернулся.

Сообщение о пропавшем появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в 23:40 22 ноября.

Рост мальчика 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и светлые глаза.

В день исчезновения на ребенке были темно-синяя болоньевая куртка, серые штаны, черные ботинки, темно-серая шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|23.11.2019 00:11|

Господи! Ребёнок, найдись!

Гость|23.11.2019 00:17|

Только найдись живым и здоровым...Господи помоги,спаси ,помилуй

Гость|23.11.2019 00:18|

Гость писал(a):

Господи помоги,спаси ,помилуй
начались причитания мощепоклонников.

идите ищите, а не возносите восточное божество.

Гость|23.11.2019 00:23|

Нашелся, говорят! Все с ним в порядке.

Имя: Гость
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