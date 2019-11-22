22.11.2019 | 23:54

В Пензе родственники и волонтеры разыскивают 11-летнего Владимира Бородачева. В пятницу, 22 ноября, мальчик ушел из школы, но домой не вернулся.

Сообщение о пропавшем появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в 23:40 22 ноября.

Рост мальчика 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и светлые глаза.

В день исчезновения на ребенке были темно-синяя болоньевая куртка, серые штаны, черные ботинки, темно-серая шапка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 8(800)-700-54-52 или 112.