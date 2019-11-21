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Происшествия | Горводоканал: На улице Кураева произошла стандартная утечка

21.11.2019|11:29
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В ООО «Горводоканал» прокомментировали коммунальную аварию на водопроводных сетях, случившуюся в центре Пензы утром в четверг, 21 ноября.

Первыми тревогу забили водители. «Володарского поплыла. Будет каток», - написал очевидец в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте». Он прикрепил к посту фотографию, на которой виден поток воды, льющийся по улице Володарского в сторону Ленинского районного суда.

Там, где вода успела замерзнуть, уже возникли затруднения. «Скользко. Стоят шлифуют. Некоторые до сих пор на лете», - констатировал другой интернет-пользователь.

В пресс-службе ресурсоснабжающей организации пояснили, что в районе дома № 16 на улице Кураева случилась утечка на водопроводных сетях.

«Утечка стандартная, но поскольку произошла на возвышенности, вода потекла на улицу Володарского. На месте уже ведутся ремонтные работы, произведено отключение холодного водоснабжения.

Температура минусовая, поэтому специалист аварийно-диспетчерской службы направил заявку в МУП «Пензадормост», чтобы обледеневшую дорогу посыпали песком для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности водителей и пешеходов», - пояснили в ООО «Горводоканал».

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|21.11.2019 11:42|

Всё хорошо - утечка стандартная. Вот если бы не стандартная, тогда ....

Гость|21.11.2019 11:46|

Позавчерашний порыв тоже был стандартным. Только вылился в нештатную ситуацию. Такие уж в Пензе стандарты.

Гость|21.11.2019 11:46|

В принципе и на Аустрина позавчера практически стандартная утечка была, так с небольшим отклонением от стандарта.

Гость|21.11.2019 11:47|

Как понять стандартная? Кто установил стандарт на утечку?

Каков стандарт утечки? Насколько на Аустрина превысило стандарт?

Гость|21.11.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Температура минусовая, поэтому специалист аварийно-диспетчерской службы направил заявку в МУП «Пензадормост»,
Да ну на.....

Гость|21.11.2019 11:51|

И вправду цирк!

Гость|21.11.2019 11:53|

А какие сомнения и в чем претензии? Если в Пензе утечки повсеместны и постоянны - это уже норма. Это и есть стандарт. Местный.

Гость|21.11.2019 11:56|

В поликлинику на Володарского пройти можно нормально, катка нет на той стороне?

Гость|21.11.2019 11:57|

Где Ильин та прорыв!

Гость|21.11.2019 12:00|

По ГОСТу.

Гость|21.11.2019 12:01|

А люди сварились тоже по стандартной утечке !?

Гость|21.11.2019 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Температура минусовая, поэтому
Вот оно что.

Гость|21.11.2019 12:37|

Следующая остановка Ильина будет .... монастырь?)))))))))))Куда не кинь,всюду клин.

Гость|21.11.2019 12:45|

в н-ломове прорыв, вода текет по ул.Октябрьской….только начало..что потом ждать

Гость|21.11.2019 12:45|

Гость писал(a):

Следующая остановка Ильина будет .... монастырь?
А монастырь за что должен страдать? Пусть уж сразу в скит.

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Имя: Гость
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