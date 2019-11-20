20.11.2019 | 16:00

Пожар на Сортировочной перепугал всю округу. Там расположены частные дома, некоторые находятся весьма близко к горевшему строению. В любой момент огонь мог перекинуться и на них. А в пострадавшем деревянном владении проживал одинокий 60-летний мужчина. Возгорание заметила соседка: пошла гулять с собакой и увидела какие-то искры. Сразу вызвала спасателей.

«На месте пожара работало шесть единиц пожарно-спасательной техники. В результате пожара пострадал хозяин дома, он получил ожоги рук второй степени. В результате грамотных слаженных действий личного состава пожарной охраны удалось избежать распространения огня», - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Анатолий Дмитриев.

Дом не был газифицирован, отапливался печкой. Однако известно, что с места ЧП был вынесен один пропановый баллон. Но причина возгорания пока устанавливается.