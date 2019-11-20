Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.22  |  $  64.34

Происшествия | С места пожара на Сортировочной улице вынесли пропановый баллон

20.11.2019|16:00
Печать

Пожар на Сортировочной перепугал всю округу. Там расположены частные дома, некоторые находятся весьма близко к горевшему строению. В любой момент огонь мог перекинуться и на них. А в пострадавшем деревянном владении проживал одинокий 60-летний мужчина. Возгорание заметила соседка: пошла гулять с собакой и увидела какие-то искры. Сразу вызвала спасателей.

«На месте пожара работало шесть единиц пожарно-спасательной техники. В результате пожара пострадал хозяин дома, он получил ожоги рук второй степени. В результате грамотных слаженных действий личного состава пожарной охраны удалось избежать распространения огня», - сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Анатолий Дмитриев.

Дом не был газифицирован, отапливался печкой. Однако известно, что с места ЧП был вынесен один пропановый баллон. Но причина возгорания пока устанавливается.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!