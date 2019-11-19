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Происшествия | В Лунинском районе машина вылетела в кювет, один человек погиб

19.11.2019|11:59
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Во вторник, 19 ноября, в Лунинском районе случилось серьезное ДТП. О нем в социальной сети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«Село Лесной Вьяс. Время 11:18. Вылетели в кювет. 4 человека, 1 погибший», - написал автор поста.

На прикрепленных к сообщению снимках можно видеть ВАЗ-2109 с московскими номерами. Он сильно помят, и можно предположить, что машина, оказавшись в кювете, перевернулась.

Факт ДТП и опрокидывание автомобиля подтвердили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

«За рулем находился 55-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Его пассажиры, мужчины 55 и 42 лет, и 50-летняя женщина, доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в отделении пропаганды.

Аналогичное ДТП произошло 14 ноября в Вадинском районе. В 21:10 на четвертом километре дороги из Кувак-Никольского в Серго-Поливаново 24-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Молодой человек от погиб на месте.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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