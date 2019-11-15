15.11.2019 | 15:51

В четверг, 14 ноября, на трассе в Вадинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным, в 21:10 на четвертом километре дороги из Кувак-Никольского в Серго-Поливаново 24-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его 28-летний пассажир был госпитализирован.

По факту случившегося проводится проверка.

11 ноября на 496-м километре трассы М5 «Урал» в Спасском районе лоб в лоб столкнулись автомобиль Ford Transit, оказывавший ритуальный услуги, и микроавтобус Hyundai H-1. В результате погиб пассажир автомобиля Ford. Водители, а также пять пассажиров Hyundai получили травмы различной степени тяжести.