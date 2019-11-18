18.11.2019 | 17:16

В Пензенской области разыскивается 43-летний кузнечанин Олег Вячеславович Сержантов, пропавший без вести.

«С 22 октября, когда его видели утром на улице Заводской в Кузнецке, сведения о местонахождении гражданина отсутствуют», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В день исчезновения на мужчине была черная куртка-пуховик, камуфляжные брюки, коричневые ботинки, синяя футболка и серая шапка.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении Олега Сержантова, сообщите ее по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Кузнецку: 8-(8412)-630-221, 8-(84157)-3-14-65, а также по телефону 8-937-403-55-40», - обратилась к населению пресс-служба.