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Происшествия | В Кузнецке разыскивают пропавшего без вести Олега Сержантова

18.11.2019|17:16
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В Пензенской области разыскивается 43-летний кузнечанин Олег Вячеславович Сержантов, пропавший без вести.

«С 22 октября, когда его видели утром на улице Заводской в Кузнецке, сведения о местонахождении гражданина отсутствуют», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России.

В день исчезновения на мужчине была черная куртка-пуховик, камуфляжные брюки, коричневые ботинки, синяя футболка и серая шапка.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении Олега Сержантова, сообщите ее по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Кузнецку: 8-(8412)-630-221, 8-(84157)-3-14-65, а также по телефону 8-937-403-55-40», - обратилась к населению пресс-служба.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость|18.11.2019 18:03|

А что так быстро объявление дали? Можно было ещё через год. Чтоб только скелет нашли.

Имя: Гость
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