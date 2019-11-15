Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 ноя 2019|18:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  63.97

Происшествия | В Каменке «Калина» столкнулась с КамАЗом

15.11.2019|17:12
Печать

В четверг, 14 ноября, в Каменке произошло ДТП, жертвами которого стали двое мужчин.

По предварительным данным, в 19:30 у дома № 5 на Белинском шоссе столкнулись «Лада-Калина» под управлением 37-летнего мужчины и КамАЗ с прицепом НефАЗ, за рулем которого находился 38-летний шофер.

В результате происшествия водитель и 35-летний пассажир «Калины» были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в Вадинском районе ВАЗ-2112 под управлением 24-летнего мужчины слетел в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП, 28-летний пассажир «двенадцатой» был доставлен в больницу с травмами.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его 28-летний пассажир был госпитализирован.

0
0
0
0
 
Гость|15.11.2019 18:22|

А жерты это разве не погибшие ?

Гость|15.11.2019 18:28|

penzainform.ru писал(a):

Водитель скончался на месте ДТП, 28-летний пассажир «двенадцатой» был доставлен в больницу с травмами.
penzainform.ru писал(a):
От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его 28-летний пассажир был госпитализирован.
Повтор для совсем тупых что-ли?..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!