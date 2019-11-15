15.11.2019 | 17:12

В четверг, 14 ноября, в Каменке произошло ДТП, жертвами которого стали двое мужчин.

По предварительным данным, в 19:30 у дома № 5 на Белинском шоссе столкнулись «Лада-Калина» под управлением 37-летнего мужчины и КамАЗ с прицепом НефАЗ, за рулем которого находился 38-летний шофер.

В результате происшествия водитель и 35-летний пассажир «Калины» были госпитализированы.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в Вадинском районе ВАЗ-2112 под управлением 24-летнего мужчины слетел в кювет и опрокинулся. Водитель скончался на месте ДТП, 28-летний пассажир «двенадцатой» был доставлен в больницу с травмами.

От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его 28-летний пассажир был госпитализирован.