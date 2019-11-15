15.11.2019 | 18:12

Вечером в пятницу, 15 ноября, в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе произошла авария с участием фуры и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, транспортные средства не смогли разъехаться на улице Антонова. Большегрузный автомобиль DAF врезался в Audi.

Видеозапись с места аварии опубликовали в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте». Судя по ролику, машины получили незначительные механические повреждения. Пострадали ли в результате столкновения люди, не сообщается.

Одна из участниц группы, ставшая очевидцем произошедшего, написала: «в машине было двое маленьких детей, и он (водитель фуры – прим. ред.) с улыбкой на лице скрылся».

Однако на записи видно, что в кабине большегруза кто-то есть. Некто приоткрывает пассажирскую дверь и разговаривает со стоящим на проезжей части мужчиной.

Разобраться в обстоятельствах произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД. По факту ДТП проведут проверку.