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Общество

Олег Мельниченко: Новая школа на Измайлова решит проблему 2-й смены

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В Пензе в новую школу на улице Измайлова привезли мебель и спортивный инвентарь. Учреждение почти готово к открытию, сообщил в среду, 10 апреля, губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Школу построили в рамках нацпроекта «Образование». На ее строительство направили почти 1,5 млрд рублей.

Олег Мельниченко: Новая школа на Измайлова решит проблему 2-й смены

Учреждению присвоят номер 80.

Олег Мельниченко: Новая школа на Измайлова решит проблему 2-й смены

«1 сентября здесь ждут 1 100 учеников. Новая школа позволит решить проблему второй смены в активно строящемся микрорайоне», - отметил глава региона.

Олег Мельниченко: Новая школа на Измайлова решит проблему 2-й смены

Здание состоит из семи блоков, в нем оборудован спортзал, тренажерный зал, актовый, сделана столовая на 550 мест. К образовательному учреждению проложили дорогу, протяженность проезжей части - 400 метров.

Олег Мельниченко: Новая школа на Измайлова решит проблему 2-й смены

«Принято решение присвоить школе имя Василия Кузьмича Бочкарева, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. За годы работы на посту губернатора Пензенской области он успел сделать многое для развития родного региона. Василий Кузьмич был настоящим патриотом Пензенской области, мечтал превратить школы в социокультурные центры в каждом микрорайоне. Мы продолжаем воплощать его идею в жизнь», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко: Новая школа на Измайлова решит проблему 2-й смены

В 2024-м в Пензенской области откроются 4 новых современных школы: в Пензе на Измайлова, в микрорайоне Заря, в Бессоновке. В селе Большой Вьяс Лунинского района учреждение работает с февраля, став настоящим центром притяжения для местных жителей.

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Источник — фото областного правительства
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