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Происшествия | Пензенских автомобилистов призвали быть особенно осторожными из-за тумана

14.11.2019|20:45
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Пензенских автомобилистов призвали к повышенной осторожности из-за сложной ситуации на дорогах.

«Вечером 14 ноября в Пензенской области наблюдается туман, местами видимость ограничена до 50 м», - констатировали в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Представители организации призвали водителей при движении по федеральным трассам быть крайне внимательными, а также учитывать погодные условия, выбирая скоростной режим и дистанцию.

В Пензе видимость на дорогах также ограничена из-за тумана.

По предварительным данным, неблагоприятные погодные условия могли стать одной из причин аварии, произошедшей в микрорайоне ГПЗ-24. После 19:00 по пути в центр города столкнулись три машины. Фотография с места аварии появилась в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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