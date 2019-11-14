14.11.2019 | 20:45

Пензенских автомобилистов призвали к повышенной осторожности из-за сложной ситуации на дорогах.

«Вечером 14 ноября в Пензенской области наблюдается туман, местами видимость ограничена до 50 м», - констатировали в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Представители организации призвали водителей при движении по федеральным трассам быть крайне внимательными, а также учитывать погодные условия, выбирая скоростной режим и дистанцию.

В Пензе видимость на дорогах также ограничена из-за тумана.

По предварительным данным, неблагоприятные погодные условия могли стать одной из причин аварии, произошедшей в микрорайоне ГПЗ-24. После 19:00 по пути в центр города столкнулись три машины. Фотография с места аварии появилась в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается.