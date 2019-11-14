14.11.2019 | 13:07

В четверг, 14 ноября, на улице Ростовской в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 8:00 напротив дома № 57а 59-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил 65-летнего мужчину.

Последний получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Днем ранее, 13-го числа, также на улице Ростовской 47-летний водитель Toyota RAV4 допустил наезд на мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший сообщил о происшествии в правоохранительные органы, заявив, что водитель был пьян.

Через 20 минут после звонка росгвардейцы задержали предполагаемого нарушителя. Впоследствии подтвердилось, что он находился в состоянии опьянения.