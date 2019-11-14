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Происшествия | На улице Ростовской в Терновке сбили второго за сутки пешехода

14.11.2019|13:07
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В четверг, 14 ноября, на улице Ростовской в Терновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 8:00 напротив дома № 57а 59-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбил 65-летнего мужчину.

Последний получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Днем ранее, 13-го числа, также на улице Ростовской 47-летний водитель Toyota RAV4 допустил наезд на мужчину и скрылся с места аварии. Пострадавший сообщил о происшествии в правоохранительные органы, заявив, что водитель был пьян.

Через 20 минут после звонка росгвардейцы задержали предполагаемого нарушителя. Впоследствии подтвердилось, что он находился в состоянии опьянения.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|14.11.2019 13:18|

Терновские синяки шатаются с утра по частному сектору не разбирая дороги

Гость|14.11.2019 13:32|

пьяные гонщики-дебилы объезжают пробку на Терновского по частному сектору. Пойду насыплю гвоздей им на дорогу в поле.

Гость|14.11.2019 13:33|

мож Серафиму того, опять крестный лёт учинить? давно он иконку на самолете не катал, поди от этого все беды и напасти...

Имя: Гость
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