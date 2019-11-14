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Происшествия | В Пензе задержали пьяного водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

14.11.2019|09:39
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Днем в среду, 13 ноября, в Пензе задержали 47-летнего водителя автомобиля Toyota RAV4, подозреваемого в наезде на пешехода.

ДТП случилось на улице Ростовской в Терновке. Автомобилист сбил человека и скрылся с места аварии. В 13:40 пострадавший сообщил о происшествии в правоохранительные органы, заявив, что водитель был пьян.

«Сотрудники Росгвардии приступили к отработке ориентировки. В 14:00, проезжая по улице Кураева, один из экипажей группы задержания заметил заявленное транспортное средство, которое тут же было остановлено.

Обратившись к водителю, стражи порядка почувствовали исходящий от него запах алкоголя. Мужчина не стал отрицать свою причастность к заявленному ДТП. Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали инспектору ДПС», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Впоследствии подтвердилось, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|14.11.2019 09:55|

химическая кастрация!

только там можно заставить других бояться

Гость|14.11.2019 09:56|

Нужно увеличить штраф минимум в 10 раз,до 300 000 рублей,а при повторном нарушении конфисковывать ТС,как в Беларусиа водителя к уголовной ответственности.

Гость|14.11.2019 10:00|

Гость писал(a):

Нужно увеличить штраф минимум в 10 раз,до 300 000 рублей,а при повторном нарушении конфисковывать ТС,как в Беларусиа водителя к уголовной ответственности.
Хорошо говоришь. Вот представь, ты едешь, голова болит, выпил таблетку, тебя останавливают, проверяют и объявляют - пьян. Или просто попадешь под оборотня и что? Давай отнимем у тебя машину. Норм? А алкаши, как пили так и будут пить и ездить, штраф их не остановит

Гость|14.11.2019 10:04|

Так его на 15 суток определили за сокрытие с места дтп? Уголовное дело завели за оставление в опасности того кого он сбил?

Гость|14.11.2019 10:34|

Гость писал(a):

Вот представь, ты едешь, голова болит, выпил таблетку, тебя останавливают, проверяют и объявляют - пьян.
Это как у вас таблетка от головы превратилась в промили алкоголя?

Имя: Гость
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