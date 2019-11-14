14.11.2019 | 09:39

Днем в среду, 13 ноября, в Пензе задержали 47-летнего водителя автомобиля Toyota RAV4, подозреваемого в наезде на пешехода.

ДТП случилось на улице Ростовской в Терновке. Автомобилист сбил человека и скрылся с места аварии. В 13:40 пострадавший сообщил о происшествии в правоохранительные органы, заявив, что водитель был пьян.

«Сотрудники Росгвардии приступили к отработке ориентировки. В 14:00, проезжая по улице Кураева, один из экипажей группы задержания заметил заявленное транспортное средство, которое тут же было остановлено.

Обратившись к водителю, стражи порядка почувствовали исходящий от него запах алкоголя. Мужчина не стал отрицать свою причастность к заявленному ДТП. Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали инспектору ДПС», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Впоследствии подтвердилось, что мужчина находился в состоянии опьянения.