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Происшествия | Попавших под «Ниву» на ул. Мира женщину с ребенком госпитализировали

08.11.2019|16:25
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Под колесами внедорожника оказались женщина с ребенком. Авария произошла около 10:00 на улице Мира, где в зоне действия перехода водитель автомобиля «Нива» 1945 года рождения совершил наезд на пешеходов. Ими оказались 6-летняя девочка и сопровождавшая ее гражданка в возрасте около 50.

В результате обе получили довольно серьезные травмы. Врачи после оказания медицинской помощи на месте происшествия приняли решение о необходимости их госпитализации.

Одной из вероятных причин ДТП стали погодные условия. Когда все случилось, шел сильный дождь, кроме того, на Западной Поляне стоял туман. Возможно, сидевший за рулем просто не заметил людей на дороге. Потому сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают о необходимости носить в это время года яркую одежду, желательно со светоотражающими элементами.

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Гость|08.11.2019 18:47|

Какая одежда,какая яркость? Водила вменяемый в свои 75??? Альцгеймера нет за плечами? Когда последний раз проходил медкомиссию? Адвокаты потерпевших,проверьте время прохождения медкомиссии...

Гость|08.11.2019 19:03|

Блин, ну на пешеходном переходе же!! Туман, дождь, ну не гони, приближаясь к "зебре". И пешеходы пострадали, и сам скорее всего переживает, тоже здоровья себе не добавил..

Имя: Гость
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