07.11.2019 | 11:14

В четверг, 7 ноября, в Пензенской области на трассе М5 «Урал» большегрузный автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

Видео с места происшествия разместил в одной из пензенских групп очевидец происшествия. Он также сообщил, что «фура легла на бок» на границе Мокшанского и Нижнеломовского районов.

На кадрах запечатлены три автомобиля: ВАЗ-2114, стоящий на обочине грузовой фургон с включенными сигналами аварийной остановки и лежащая в кювете фура.

Возле опрокинувшейся машины четверо мужчин, по всей вероятности, обсуждают план действий. Судя по их поведению, пострадавших и погибших в аварии нет. Это предположение подтверждает отсутствие автомобиля скорой помощи.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация о ДТП с участием фуры в дежурную часть пока не поступала.