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Происшествия | На трассе М5 в Пензенской области опрокинулась фура

07.11.2019|11:14
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В четверг, 7 ноября, в Пензенской области на трассе М5 «Урал» большегрузный автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

Видео с места происшествия разместил в одной из пензенских групп очевидец происшествия. Он также сообщил, что «фура легла на бок» на границе Мокшанского и Нижнеломовского районов.

На кадрах запечатлены три автомобиля: ВАЗ-2114, стоящий на обочине грузовой фургон с включенными сигналами аварийной остановки и лежащая в кювете фура.

Возле опрокинувшейся машины четверо мужчин, по всей вероятности, обсуждают план действий. Судя по их поведению, пострадавших и погибших в аварии нет. Это предположение подтверждает отсутствие автомобиля скорой помощи.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что информация о ДТП с участием фуры в дежурную часть пока не поступала.

Источник — фото, видео Артура Канеева, vk.com/penza_live
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Гость|07.11.2019 12:24|

penzainform.ru писал(a):

ДТП с участием фуры
А где фуру увидели?

Имя: Гость
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