07.11.2019 | 09:10

На дороге в центре Пензы подрались двое мужчин. Инцидент попал в объектив камеры автомобильного видеорегистратора.

Позднее запись, на которую наложили музыку из игры Mortal Combat, была опубликована на портале Youtube.

«6 ноября 2019 года на улице Суворова в городе Пензе подрались два водителя», - сообщил пользователь John Kramer, выложивший видео.

На кадрах запечатлено, как двое мужчин в деловых костюмах дерутся возле открытого автомобиля Mazda. По всей видимости, один из них – водитель иномарки. Он поворачивается вокруг своей оси и ногой бьет противника в живот. Тот падает.

«Мощно он с вертухи вынес», «Хороший удар», - похвалили интернет-пользователи.

Что именно стало причиной инцидента, неизвестно.

За день до этого дорожный конфликт произошел в другом районе Пензы.

«На перекрестке ул. Калинина и ул. Свердлова водитель белого «Рено Логан» (в новом кузове) произвел выстрел в стекло автомобиля «Хендай Солярис» (белый) и скрылся. 5 ноября примерно в 8:10», - рассказал тогда очевидец.

Еще одно видео с людьми, дерущимися на проезжей части в Пензе, появилось в Сети в апреле 2019 года.

«Борьба за пассажиров», - написал автор видео.