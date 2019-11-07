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Происшествия | На проезжей части в центре Пензы подрались двое мужчин

07.11.2019|09:10
Печать

На дороге в центре Пензы подрались двое мужчин. Инцидент попал в объектив камеры автомобильного видеорегистратора.

Позднее запись, на которую наложили музыку из игры Mortal Combat, была опубликована на портале Youtube.

«6 ноября 2019 года на улице Суворова в городе Пензе подрались два водителя», - сообщил пользователь John Kramer, выложивший видео.

На кадрах запечатлено, как двое мужчин в деловых костюмах дерутся возле открытого автомобиля Mazda. По всей видимости, один из них – водитель иномарки. Он поворачивается вокруг своей оси и ногой бьет противника в живот. Тот падает.

«Мощно он с вертухи вынес», «Хороший удар», - похвалили интернет-пользователи.

Что именно стало причиной инцидента, неизвестно.

За день до этого дорожный конфликт произошел в другом районе Пензы.

«На перекрестке ул. Калинина и ул. Свердлова водитель белого «Рено Логан» (в новом кузове) произвел выстрел в стекло автомобиля «Хендай Солярис» (белый) и скрылся. 5 ноября примерно в 8:10», - рассказал тогда очевидец.

Еще одно видео с людьми, дерущимися на проезжей части в Пензе, появилось в Сети в апреле 2019 года.

«Борьба за пассажиров», - написал автор видео.

Источник — Фото и видео youtube.com
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Гость|07.11.2019 09:15|

У водятлов гон.

Гость|07.11.2019 09:16|

С вертухана приземлил, Красава!

Занимайтесь спортом, тогда в пробке и на парковке, Вы будете всегда правы! :)

Гость|07.11.2019 09:17|

penzainform.ru писал(a):

Он поворачивается вокруг своей оси и ногой
Ось у него... Своя...

Гость|07.11.2019 09:22|

Нервы сдают у жоповозов. Зимой, когда дороги не чищены, гололед, и колеи на дорогах начнутся мега пробки и начнут гранаты метать в друг друга. Последствия реконструкции Бакунинского моста.

Гость|07.11.2019 09:24|

Гость писал(a):

Зимой, когда дороги не чищены, гололед, и колеи на дорогах начнутся мега пробки
Ага, а вот и особо одаренный комментатор про нечищены дороги подтягнулся. Запаздываете, батенька!

Гость|07.11.2019 09:25|

Красиво, при галстуке с вертушки, печенюшку точно пробил. Брюки не дали ногу выше поднять, снёс бы сосальник на раз два.

Гость|07.11.2019 09:28|

07.11.2019 09:24|

Гость писал(a):

Зимой, когда дороги не чищены, гололед, и колеи на дорогах начнутся мега пробки

Ага, а вот и особо одаренный комментатор про нечищены дороги подтягнулся. Запаздываете, батенька!

Правильно пишет попанька будет, а зимой с вертухи не ударить скользко упадёшь.

Гость|07.11.2019 09:29|

Гость писал(a):

С вертухана приземлил, Красава!

Занимайтесь спортом, тогда в пробке и на парковке, Вы будете всегда правы! :)

А потом этот всегда правОй спыртсмен пойдёт в судик и заплотит пострадавшему все свои сбережения, а после присядет на двушечку.

Гость|07.11.2019 09:29|

Это новый глава администрации утверждается

Гость|07.11.2019 09:39|

В синем костюме знаю парня - это Джонни Кейдж. У соперника не было шансов.

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