05.11.2019 | 14:35

Утром во вторник, 5 ноября, на улице Калинина в Пензе случилось нетипичное происшествие, свидетелей которого разыскивает один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке ул. Калинина и ул. Свердлова водитель белого «Рено Логан» (в новом кузове) произвел выстрел в стекло автомобиля «Хендай Солярис» (белый) и скрылся. 5 ноября примерно в 8:10», - рассказал мужчина.

В пресс-службе регионального УМВД России данный факт подтвердили.

«В 8:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе улицы Калинина, 61, водитель белого Renault нагнал женщину, управлявшую другим автомобилем, и выстрелил в боковое зеркало из пневматического оружия.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию», - сообщили в ведомстве.