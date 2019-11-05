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Происшествия | На ул. Калинина водитель Renault выстрелил в машину автолюбительницы

05.11.2019|14:35
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Утром во вторник, 5 ноября, на улице Калинина в Пензе случилось нетипичное происшествие, свидетелей которого разыскивает один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке ул. Калинина и ул. Свердлова водитель белого «Рено Логан» (в новом кузове) произвел выстрел в стекло автомобиля «Хендай Солярис» (белый) и скрылся. 5 ноября примерно в 8:10», - рассказал мужчина.

В пресс-службе регионального УМВД России данный факт подтвердили.

«В 8:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе улицы Калинина, 61, водитель белого Renault нагнал женщину, управлявшую другим автомобилем, и выстрелил в боковое зеркало из пневматического оружия.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию», - сообщили в ведомстве.

Источник — фото Алексея Степанова, vk.com/sova_penza
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Гость|05.11.2019 14:48|

Ай, джигит! Ай, маладэц!

Гость|05.11.2019 14:52|

ставки будут?

Гость|05.11.2019 14:53|

Ай дЭбил... С бабой сладил

Гость|05.11.2019 14:55|

Сколько же идиотов за рулём... На проверку в псих диспансер его. Как ему права выдали?

Гость|05.11.2019 15:03|

Гость писал(a):

Как ему права выдали?
Сам купил

Имя: Гость
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