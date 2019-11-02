02.11.2019 | 15:48

Жильцы трех домов на улице Олимпийской идут на рекорд по длительности ожидания, когда починят местную канализационно-насосную станцию. Изначально она должна была обслуживать многоэтажку № 1. Потом к ней подключили еще № 11 и 15.

«Построена она была, вероятно, с нарушениями, поэтому очень быстро пришла в негодность. Лопнула колба, и началось подтопление грунтовыми сточными водами окружающей территории», - рассказала Дарья Миронова.

Масштабы катастрофы впечатляют. Асфальтовое покрытие остановки маршрутного такси провалилось. Машины останавливаются напротив. В шаговой доступности от детской площадки поблизости - глубокая ловушка с нечистотами. Врагу не пожелаешь такого соседства.

«Часто приходится наблюдать такую картину, что здесь бегают дети, вокруг ямы играют - это очень страшно. Если что-то случится, это действительно будет трагедия», - отметила Юлия Донцова.

Есть и другая угроза, до поры скрытая внутри ржавой трубы.

«Это силовой кабель, который уже лопнул, его починили и засунули в гильзу. Но там еще лежит второй кабель внизу, он сейчас находится в воде, полностью уже ободран и скоро, скорее всего, будет несчастный случай», - выразил опасения Олег Варнашев.

Под водой проходит теплотрасса. Она тоже затоплена канализационными водами. Есть вероятность, что в случае прорыва более 3 000 человек останутся без отопления.

По словам местных жителей, они уже неоднократно писали тревожные сообщения в различные инстанции, однако ничего не меняется.

«Сама КНС погружается все глубже, «море» становится все больше. Куда обращаться, если прокуратура и инспекция не реагируют, я больше не знаю», - сообщил Динар Гимаев.

«Пока в самом деле очень трудно разобраться в том, какие причины действительно привели к этому. Мы сейчас разбираемся. Надеюсь, что люди, которые как-то ответственны за эту историю, нас услышат и начнут уже помогать, потому что дальше невозможно терпеть», - заявил Алексей Венедиктов.