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Происшествия | На Измайловском путепроводе Mercedes въехал в отбойник и в «Ладу»

31.10.2019|15:18
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В ночь на четверг, 31 октября, в ДТП на Измайловском путепроводе в Пензе пострадал человек.

Видео, запечатлевшее две столкнувшиеся легковушки, появилось в социальной сети «ВКонтакте». Одна из них врезалась в отбойник, другую в результате удара развернуло.

«По предварительным данным, в 0:20 20-летний водитель Mercedes-Benz допустил наезд на металлическое ограждение, после чего произошло столкновение с «Ладой-Грантой», которой управлял 23-летний мужчина», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В ДТП получили травмы оба водителя. Молодого человека, управлявшего иномаркой, госпитализировали, горожанина, находившегося за рулем отечественного авто, отпустили после оказания медицинской помощи.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Источник — видео Artur Tussin, vk.com/penza_live
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Гость|31.10.2019 15:55|

Кто то кукарекал про отбойники и разделительные барьеры, дескать, из за их отсутствия все беды...

Гость|31.10.2019 16:07|

Конечно, уж лучше без них сразу с моста. Петушок молодой ума еще не нажил.

Гость|31.10.2019 16:27|

Папаша рад за сынка и мерс, "не подвели"

Имя: Гость
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