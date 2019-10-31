31.10.2019 | 15:18

В ночь на четверг, 31 октября, в ДТП на Измайловском путепроводе в Пензе пострадал человек.

Видео, запечатлевшее две столкнувшиеся легковушки, появилось в социальной сети «ВКонтакте». Одна из них врезалась в отбойник, другую в результате удара развернуло.

«По предварительным данным, в 0:20 20-летний водитель Mercedes-Benz допустил наезд на металлическое ограждение, после чего произошло столкновение с «Ладой-Грантой», которой управлял 23-летний мужчина», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В ДТП получили травмы оба водителя. Молодого человека, управлявшего иномаркой, госпитализировали, горожанина, находившегося за рулем отечественного авто, отпустили после оказания медицинской помощи.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.