Утром в среду, 30 октября, на улице Тухачевского в Пензе произошла авария. Видео и фотографии с места ДТП опубликованы в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».
Участниками столкновения стали Chevrolet и ВАЗ. У первого автомобиля повреждена передняя часть, у второго разбиты обе левые двери.
«В сторону Терновки пробка большая», - рассказал очевидец.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, серьезные затруднения для движения наблюдались не только на Тухачевского, но и на Злобина. Также стоял мост им. ФУ БХУХО в сторону центра, отдельные участки улиц Кирова и Урицкого.
В Терновке дорожная обстановка была спокойной, заторов не наблюдалось.
Иными словами всё тип топ в городе с движением ? Проблем нема ?