30.10.2019 | 08:41

Утром в среду, 30 октября, на улице Тухачевского в Пензе произошла авария. Видео и фотографии с места ДТП опубликованы в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Участниками столкновения стали Chevrolet и ВАЗ. У первого автомобиля повреждена передняя часть, у второго разбиты обе левые двери.

«В сторону Терновки пробка большая», - рассказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, серьезные затруднения для движения наблюдались не только на Тухачевского, но и на Злобина. Также стоял мост им. ФУ БХУХО в сторону центра, отдельные участки улиц Кирова и Урицкого.

В Терновке дорожная обстановка была спокойной, заторов не наблюдалось.