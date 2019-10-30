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Происшествия | Авария на улице Тухачевского привела к образованию затора

30.10.2019|08:41
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Утром в среду, 30 октября, на улице Тухачевского в Пензе произошла авария. Видео и фотографии с места ДТП опубликованы в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

Участниками столкновения стали Chevrolet и ВАЗ. У первого автомобиля повреждена передняя часть, у второго разбиты обе левые двери.

«В сторону Терновки пробка большая», - рассказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:40, серьезные затруднения для движения наблюдались не только на Тухачевского, но и на Злобина. Также стоял мост им. ФУ БХУХО в сторону центра, отдельные участки улиц Кирова и Урицкого.

В Терновке дорожная обстановка была спокойной, заторов не наблюдалось.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|30.10.2019 09:37|

Иными словами всё тип топ в городе с движением ? Проблем нема ?

Гость|30.10.2019 09:38|

Это ещё ледком не прихватило. То-то будет завтра...

Гость|30.10.2019 09:46|

Гость писал(a):

Это ещё ледком не прихватило. То-то будет завтра...
Лёд пол беды, большинство тазокарыт отправится на зимовку. Появится другая беда, снег, сугробы ... как их чистят людям хорошо известно.

Имя: Гость
Комментарий:

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