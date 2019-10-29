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Происшествия | На выезде из Пензы под колесами «Лады-Ларгус» погиб человек

29.10.2019|14:41
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Ранним утром во вторник, 29 октября, на выезде из Пензы со стороны Арбекова произошла авария с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 3:55 на 625-м километре трассы М5 26-летний водитель «Лады-Ларгус» сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Личность погибшего устанавливается», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Несколькими часами ранее, в 22:05 28-го числа, на 618-м километре той же трассы погиб еще один пешеход - 61-летний мужчина.

Сначала его сшиб водитель минивэна Mercedes-Benz Viano, потом по уже лежавшему человеку проехал грузо-пассажирский автомобиль Renault Master.

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Гость|29.10.2019 15:07|

Кромеш того паче 20 обжиг.

Гость|29.10.2019 15:28|

ночью пешеходов не видно на дороге, если трасса не освещена или на пешеходе нет светоотражающей одежды

Имя: Гость
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