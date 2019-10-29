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Происшествия | В Бессоновском районе пешехода переехали две машины

29.10.2019|13:46
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Поздним вечером в понедельник, 28 октября, в Бессоновском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями.

По предварительным данным, в 22:05 на 618-м километре трассы М5, неподалеку от Мастиновки, 37-летний водитель минивена Mercedes-Benz Viano сбил 61-летнего пешехода.

После этого на лежавшего пешехода допустил наезд грузопассажирский автомобиль Renault Master, которым управлял 44-летний мужчина.

От полученных травм попавший под колеса сразу двух машин пешеход скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД УМВД России.

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