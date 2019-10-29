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Происшествия | На улице Циолковского в Заводском районе сбили мужчину

29.10.2019|15:17
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Днем во вторник, 29 октября, на улице Циолковского в Пензе пешеход попал под колеса автомобиля. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Заводской, сбили пешехода. Время 14:25», - написал очевидец, прикрепив к посту две фотографии с места ДТП.

На кадрах видно лежащего рядом с переходом мужчину и стоящий в нескольких метрах автомобиль «Лада X-Ray», водитель которого, судя по всему, и сбил человека. Рядом с пострадавшим столпились люди, скорая еще не подъехала.

В этот же день, в 3:55, на выезде из Пензы (на 625-м километре трассы М5) 26-летний водитель «Лады-Ларгус» наехал на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Источник — фото Максима Иванова, vk.com/sova_penza
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Гость|29.10.2019 15:34|

Жуть... Куда летел на зебре?

Гость|29.10.2019 15:37|

Четкая х-рей. Хорошо, что он никому не помешал!

Гость|29.10.2019 15:47|

Опять кто-то скажет, что светоотражающей одежды не было?

Имя: Гость
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