29.10.2019 | 15:17

Днем во вторник, 29 октября, на улице Циолковского в Пензе пешеход попал под колеса автомобиля. Сообщение об этом появилось в соцсети «ВКонтакте».

«Заводской, сбили пешехода. Время 14:25», - написал очевидец, прикрепив к посту две фотографии с места ДТП.

На кадрах видно лежащего рядом с переходом мужчину и стоящий в нескольких метрах автомобиль «Лада X-Ray», водитель которого, судя по всему, и сбил человека. Рядом с пострадавшим столпились люди, скорая еще не подъехала.

В этот же день, в 3:55, на выезде из Пензы (на 625-м километре трассы М5) 26-летний водитель «Лады-Ларгус» наехал на мужчину, который от полученных травм скончался на месте.