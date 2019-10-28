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Происшествия | В Нижнеломовском районе попала в ДТП нетрезвая автоледи

28.10.2019|10:51
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В Нижнеломовском районе попавшую в ДТП 34-летнюю автолюбительницу задержали сотрудники Росгвардии.

В пятницу, 25 октября, местные жители обратились к правоохранителям с сообщением о том, что заметили на дороге «Ладу-Калину», которая хаотично передвигалась по дороге и создавала аварийные ситуации. Номерной знак машины-нарушителя также был передан полицейским.

На поиски отправились сотрудники Росгвардии, и вскоре они увенчались успехом. Машина застряла колесом в канализационном люке. Управляла ей нетрезвая женщина, даже не думавшая покидать место происшествия.

«У автолюбительницы присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения: от нее разило спиртным, а на вопросы стража порядка она отвечала невнятно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ДТП женщина не пострадала, помощь медиков ей не потребовалась. Для дальнейшего разбирательства на место инцидента росгвардейцы вызвали сотрудников ДПС.

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Гость|28.10.2019 11:01|

Это наверно та ледя у которой лексус за долги арестовали, горе заливала

Гость|28.10.2019 11:15|

автолюбительница?

Гость|28.10.2019 11:30|

penzainform.ru писал(a):

Машина застряла колесом в канализационном люке. Управляла ей нетрезвая женщина

Вот так вот, водопроводчик Сидоров, не удалось тебе скрыться от разгневанной пассии, шах и мат!

Гость|28.10.2019 11:35|

В Пензенской области трезвым страшно за рулем, такие фокусы некоторые вытворяют.

Имя: Гость
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