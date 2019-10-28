28.10.2019 | 10:51

В Нижнеломовском районе попавшую в ДТП 34-летнюю автолюбительницу задержали сотрудники Росгвардии.

В пятницу, 25 октября, местные жители обратились к правоохранителям с сообщением о том, что заметили на дороге «Ладу-Калину», которая хаотично передвигалась по дороге и создавала аварийные ситуации. Номерной знак машины-нарушителя также был передан полицейским.

На поиски отправились сотрудники Росгвардии, и вскоре они увенчались успехом. Машина застряла колесом в канализационном люке. Управляла ей нетрезвая женщина, даже не думавшая покидать место происшествия.

«У автолюбительницы присутствовали характерные признаки алкогольного опьянения: от нее разило спиртным, а на вопросы стража порядка она отвечала невнятно», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ДТП женщина не пострадала, помощь медиков ей не потребовалась. Для дальнейшего разбирательства на место инцидента росгвардейцы вызвали сотрудников ДПС.