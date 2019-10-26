26.10.2019 | 12:28

Стали известны подробности поисков 78-летней жительницы села Золотаревка Пензенского района, заблудившейся в лесу в пятницу, 25 октября.

Когда вечером пенсионерка не вернулась домой, ее дочь забила тревогу. В 18:10 сообщение о пропавшей в лесу женщине поступило из районного отдела полиции в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра.

По свидетельству соседей, утром та направлялась в сторону лесного массива за грибами. Информация о ее местонахождении отсутствовала.

Прибыв в Золотаревку, спасатели провели опрос местных жителей и родственников пропавшей. Силами жителей села, полиции, волонтеров и спасателей был организован поиск в предполагаемом районе нахождения грибницы.

Двигаться приходилось в темноте по сильно пересеченной местности. Спасатели использовали звуковую и световую сигнализацию. В итоге поиски увенчались успехом: около 1:10 женщина была обнаружена.

«Первичный осмотр и опрос пострадавшей показали, что ее здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется. В сопровождении спасателей и полицейских она была доставлена до оперативной машины, а затем домой», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

20 октября сотрудники ППСЦ нашли пожилую супружескую пару, заблудившуюся в лесу близ села Армиево Шемышейского района.