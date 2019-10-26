Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|26 окт 2019|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

Происшествия | Спасатели рассказали, как искали бабушку в ночном лесу

26.10.2019|12:28
Печать

Стали известны подробности поисков 78-летней жительницы села Золотаревка Пензенского района, заблудившейся в лесу в пятницу, 25 октября.

Когда вечером пенсионерка не вернулась домой, ее дочь забила тревогу. В 18:10 сообщение о пропавшей в лесу женщине поступило из районного отдела полиции в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра.

По свидетельству соседей, утром та направлялась в сторону лесного массива за грибами. Информация о ее местонахождении отсутствовала.

Прибыв в Золотаревку, спасатели провели опрос местных жителей и родственников пропавшей. Силами жителей села, полиции, волонтеров и спасателей был организован поиск в предполагаемом районе нахождения грибницы.

Двигаться приходилось в темноте по сильно пересеченной местности. Спасатели использовали звуковую и световую сигнализацию. В итоге поиски увенчались успехом: около 1:10 женщина была обнаружена.

«Первичный осмотр и опрос пострадавшей показали, что ее здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется. В сопровождении спасателей и полицейских она была доставлена до оперативной машины, а затем домой», - рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

20 октября сотрудники ППСЦ нашли пожилую супружескую пару, заблудившуюся в лесу близ села Армиево Шемышейского района.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!