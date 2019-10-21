21.10.2019 | 13:45

В воскресенье, 20 октября, пожилая супружеская пара, отправившаяся за грибами в лес возле села Армиево Шемышейского района, не вернулась своевременно домой.

Сигнал об этом поступил в поисково-спасательную службу в 17:31, к профессионалам обратился сын пенсионеров.

Сотрудники МЧС, полиции и лесного хозяйства приехали в лес и приступили к поискам незадачливых грибников. Для этого специалисты использовали световые и звуковые сигналы. В итоге поиск увенчался успехом.

«Мужчина и женщина были обнаружены, медицинская помощь им не потребовалась», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.