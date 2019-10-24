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Происшествия | За коллегой умершего следователя из Каменки наблюдают врачи

24.10.2019|16:21
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В Каменском отделе полиции траур: скончался старший следователь следственного отдела Владимир Шехов. Не приходя в сознание, он умер в больнице.

Во время оформления ДТП недалеко от села Калинино на автодороге большегруз сбил находившихся на проезжей части людей.

«На двоих гражданских лиц и двоих следователей отдела МВД России по Каменскому району совершен наезд водителем КамАЗа, в результате чего мужчина 1981 года рождения и женщина 1983 года рождения скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Погибшие на дороге - супружеская пара из Chevrolet Cruze, который за час с небольшим до несчастья столкнулся с Opel.

Пострадавших полицейских в тяжелом состоянии отправили в больницы областного центра. Организм 39-летнего следователя не выдержал. 22-летняя коллега умершего продолжает оставаться под наблюдением врачей.

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Гость|24.10.2019 19:43|

ЖИВИ!!! Тебя ЖДУТ те, кто тебя Любит!

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