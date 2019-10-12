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Происшествия | КамАЗ насмерть сбил двух человек, еще двое госпитализированы

12.10.2019|00:05
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В Пензенской области после аварии, случившейся в Каменском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По сведениям регионального управления МВД, в 18:30 на 217-м километре трассы Тамбов – Пенза произошло ДТП с участием машин Chevrolet Cruze и Opel Zafira. После него в районную больницу доставили одного человека.

«На место дорожно-транспортного происшествия выехала следственно оперативная группа из числа сотрудников ОМВД России по Каменскому району. Автомашина ГИБДД была установлена на обочине проезжей части с включенными проблесковыми маяками», - уточнили в УМВД.

Во время оформления материалов по факту ДТП двух его участников и двух следователей сбил КамАЗ (в региональном ГИБДД заявили, что за рулем находился мужчина 1962 года рождения).

В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина (участники первой аварии) скончались на месте. Сотрудники полиции (мужчина в возрасте 39 лет и 22-летняя девушка) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководства ведомства, следователей и наиболее опытных криминалистов.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировали в СУ СК РФ.

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Гость|12.10.2019 00:30|

пункт назначения по буртасски

Гость|12.10.2019 00:38|

На фото темень кромешная, не видно ни дыры. Маячки, не маячки... Люди наверное после первой аварии рады были, что живы остались, а тут такое..

Гость|12.10.2019 00:39|

если машина полиции была с маячками,как можно не заметить ?

Гость|12.10.2019 00:46|

Злой рок((

Упокой Господи души погибшим

Живым помоги Господь!

Гость|12.10.2019 00:47|

Ужас какой, бедные люди

Гость|12.10.2019 00:53|

Царствия небесного погибшим!Здоровья пострадавшим!Виновного под суд!

Гость|12.10.2019 01:04|

"Автомашина ГИБДД была установлена на обочине проезжей части с включенными проблесковыми маяками», - уточнили в УМВД."

Проезжал там - включенных проблесковых маячков не было..

Гость|12.10.2019 01:12|

Вот тебе и Машины

С бантиками

На велосипедах передвигайтесь

Пока Губернатор края не сменится

Бьются все на ровном месте

Одни потери

Да неприятности

Гость|12.10.2019 01:41|

Губер-то причем, если у людей мозгов нет

Имя: Гость
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