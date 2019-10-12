12.10.2019 | 00:05

В Пензенской области после аварии, случившейся в Каменском районе, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По сведениям регионального управления МВД, в 18:30 на 217-м километре трассы Тамбов – Пенза произошло ДТП с участием машин Chevrolet Cruze и Opel Zafira. После него в районную больницу доставили одного человека.

«На место дорожно-транспортного происшествия выехала следственно оперативная группа из числа сотрудников ОМВД России по Каменскому району. Автомашина ГИБДД была установлена на обочине проезжей части с включенными проблесковыми маяками», - уточнили в УМВД.

Во время оформления материалов по факту ДТП двух его участников и двух следователей сбил КамАЗ (в региональном ГИБДД заявили, что за рулем находился мужчина 1962 года рождения).

В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина (участники первой аварии) скончались на месте. Сотрудники полиции (мужчина в возрасте 39 лет и 22-летняя девушка) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе руководства ведомства, следователей и наиболее опытных криминалистов.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировали в СУ СК РФ.