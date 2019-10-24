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Происшествия | В Пензе туманным утром произошло несколько аварий

24.10.2019|08:30
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Утром в четверг, 24 октября, на дорогах Пензы произошло несколько аварий, вызвавших затруднения для движения транспорта.

«ДТП при повороте на переезд, как ехать к Заречному. Время 7:55», - написал участник одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

Примерно в это же время еще одна автомобильная авария произошла в микрорайоне Арбеково, в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Терновольской.

«Движение по кольцу затруднено. Актуально на 8:05», - сообщил очевидец.

Участники обоих ДТП получили незначительные повреждения. Все обстоятельства и причины случившегося установят во время проверки, которую должны провести сотрудники ГИБДД. Возможно, одним из факторов стали неблагоприятные погодные условия. Видимость на дорогах утром 24 октября была осложнена из-за тумана.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|24.10.2019 08:41|

Депутаты разгоняйте туман! А то дибилы остановят движение по всему городу!

Гость|24.10.2019 08:49|

Утро пензаинформа начинается с воровства новостей из вк

Гость|24.10.2019 08:55|

Ахунский переезд стоит. Ильин, не помогают Яндекс пробки!!!

Гость|24.10.2019 08:56|

Ща,Зиновьев подъедет,сверкнёт лысиной.тучи разведёт руками.

Гость|24.10.2019 09:02|

Где в Пензе улица ТерноВольская???

А вообще конечно беда с навыками вождения у выпускников автошкол,только по прямой,и только в хороших погодных условиях. Элементарно дистанцию соблюдать,и не забывайте включать ходовые огни!

Гость|24.10.2019 09:04|

Гость писал(a):

Где в Пензе улица ТерноВольская???
в головах журналюг из пензаинформа

Гость|24.10.2019 09:17|

24.10.2019 09:02|

Где в Пензе улица ТерноВольская???

Рядом с ЛяйсанУтяшевской

Имя: Гость
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