24.10.2019 | 08:30

Утром в четверг, 24 октября, на дорогах Пензы произошло несколько аварий, вызвавших затруднения для движения транспорта.

«ДТП при повороте на переезд, как ехать к Заречному. Время 7:55», - написал участник одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

Примерно в это же время еще одна автомобильная авария произошла в микрорайоне Арбеково, в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Терновольской.

«Движение по кольцу затруднено. Актуально на 8:05», - сообщил очевидец.

Участники обоих ДТП получили незначительные повреждения. Все обстоятельства и причины случившегося установят во время проверки, которую должны провести сотрудники ГИБДД. Возможно, одним из факторов стали неблагоприятные погодные условия. Видимость на дорогах утром 24 октября была осложнена из-за тумана.