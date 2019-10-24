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Происшествия | На трассе в Мокшанском районе столкнулись четыре автомобиля

24.10.2019|15:25
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В четверг, 24 октября, на трассе М5 в Мокшанском районе случилось серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

Столкновение произошло на 594-м километре дороги в 6:20. Участниками стали автомобили Renault Sandero с 64-летним водителем, Mitsubishi Grandis - с 28-летним, Hyundai Accent с прицепом, за рулем которого находился 31-летний автомобилист, а также большегруз Volvo. Его вел 32-летний мужчина.

«В результате происшествия травмы получили два человека. Водитель Renault был осмотрен медиками и отпущен, его 61-летняя пассажирка госпитализирована», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка.

16 октября в Мокшанском районе в ДТП на 563-м километре трассы М5 пострадали пять человек. Там столкнулись два легковых автомобиля.

Источник — видео chp_penza, instagram.com
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