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Происшествия | В Мокшанском районе в ДТП на трассе М5 пострадали пять человек

16.10.2019|12:17
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В среду, 16 октября, на трассе М5, на границе Нижнеломовского и Мокшанского районов, случилось ДТП с участием автомобиля такси. О нем в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы.

«В сторону Нижнего Ломова. Вроде все живы. Время 10:44», - уточнили они.

На снимках можно видеть два легковых автомобиля, ставших участниками аварии. У таксомотора сильно повреждена левая сторона. Вторая легковушка находится чуть дальше по трассе. У нее разбита передняя часть слева, отсутствует колесо.

Чуть позже в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места инцидента. Судя по кадрам, туда прибыла бригада медиков и пожарные.

Как пояснили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в 10:05 на 563-м километре трассы столкнулись Renault Logan, которым управлял 30-летний мужчина, и автомобиль с 64-летним водителем (марка пока устанавливается).

Травмы получили водитель Renault и четыре его пассажира: мужчины 32, 24 и 27 лет и 20-летняя девушка.

«Они обратились за медицинской помощью», - добавили в отделении пропаганды.

В настоящее время сотрудники ГИБДД находятся на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник — видео Евгения Яковлева, vk.com/penza_live
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