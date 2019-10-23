23.10.2019 | 10:26

В ночь на среду, 23 октября, в Пензе сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать по вызову.

Сообщение о том, что в ночном клубе на улице Чехова сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило на пульт вневедомственной охраны в 3:00. По адресу немедленно прибыл ближайший экипаж группы задержания.

Как оказалось, в увеселительном заведении произошел инцидент. Официантка рассказала, что мужчина, отдыхавший в компании друзей и сделавший заказ почти на 5 тысяч рублей, отказался его оплачивать.

Когда ему предъявили счет, он разразился нецензурной бранью и попытался учинить драку.

«37-летнего гражданина задержали и доставили в городское управление МВД для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.