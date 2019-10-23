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Происшествия | В Пензе посетитель ночного клуба вместо оплаты счета учинил дебош

23.10.2019|10:26
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В ночь на среду, 23 октября, в Пензе сотрудникам Росгвардии пришлось выезжать по вызову.

Сообщение о том, что в ночном клубе на улице Чехова сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило на пульт вневедомственной охраны в 3:00. По адресу немедленно прибыл ближайший экипаж группы задержания.

Как оказалось, в увеселительном заведении произошел инцидент. Официантка рассказала, что мужчина, отдыхавший в компании друзей и сделавший заказ почти на 5 тысяч рублей, отказался его оплачивать.

Когда ему предъявили счет, он разразился нецензурной бранью и попытался учинить драку.

«37-летнего гражданина задержали и доставили в городское управление МВД для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|23.10.2019 11:05|

Наверное просто платить не хотел, возможно заподозрил что его обсчитали. Так это гражданско-правовые отношения, пусть клуб обращается в суд в гражданском порядке. Зачем привлекать росгвардию в качестве вышибалы долгов?

Гость|23.10.2019 11:30|

Закрыть все алкашки. Пользы от них ноль. Одни проблемы.

Имя: Гость
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