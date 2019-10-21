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Происшествия | На проспекте Победы в Пензе в ДТП попали несколько машин

21.10.2019|16:26
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В понедельник, 21 октября, в Пензе, на проспекте Победы, произошла авария с участием трех автомобилей.

Фото с места инцидента опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «Авария на переходе у остановки «Памятник Победы». Только что случилась. Время 15:38. 3 машины», - написал автор снимков.

Судя по фото, на средней из трех полос движения по направлению в Арбеково «Жигули» шестой модели догнали грузовую «Газель» и въехали в нее.

Еще одна машина, Kia, вероятно шедшая по левой полосе, буквально перепрыгнула разделительный газон. Ее передние колеса оказались на встречке, а задние - на траве.

По всей видимости, люди в ДТП не пострадали: группа мужчин бурно обсуждает случившееся, стоя на проезжей части возле воткнувшейся в грузовичок «шестерки».

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|21.10.2019 16:36|

Дикари опять собрание устроили.

Гость|21.10.2019 16:47|

Кто-то не хотел уступать дорогу пешеходу на переходе

Гость|21.10.2019 17:23|

зато никомунепомешшали

Имя: Гость
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