12.10.2019 | 16:22

В Бековском районе пропал 75-летний житель села Гранки Николай Петрович Карасев. Объявление об этом появилось в субботу, 12 октября, в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте». 9 октября мужчина ушел из дома и не вернулся.

Рост Николая Карасева - 176 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные с проседью, глаза карие. Был одет в серую синтепоновую подстежку от куртки, темно-серую кофту, синюю клетчатую рубашку, коричневые брюки, на голове - кепка, обувь - резиновые сапоги.

Пенсионер может быть дезориентирован, он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о Николае Карасеве, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.