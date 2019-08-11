11.08.2019 | 10:44

Утром в воскресенье, 11 августа, волонтеры пензенского отделения «Лизы Алерт» сообщили о прекращении поисков 21-летнего юноши из областного центра.

Парень с 7 августа не выходил на связь с родственниками, с 8-го числа никто из близких достоверно не знал, где он находится. Родные обратились за помощью к добровольцам, распространили информацию о пропаже человека в социальных сетях.

Поздним вечером субботы, 10 августа, на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение «Стоп. Проверка информации», утром следующего дня - «Найден. Жив».

«Информация о том, что пропавший найден, сообщается только тогда, когда заявители лично увидят его и сообщат нам об этом», - уточнили волонтеры.