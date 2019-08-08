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Происшествия | В Заречном в результате ДТП погиб лось, водитель получил травмы

08.08.2019|11:24
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В среду, 7 августа, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб лось.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», фото сбитого животного появилось в соцсетях около 21:00. Сохатый лежал на проезжей части напротив «Сигнала», а поблизости были разбросаны куски пластика, предположительно от отечественного легкового автомобиля, совершившего смертельный наезд.

Утром в четверг, 8 августа, сотрудники спецслужб Заречного переместили тушу на обочину. Специалисты Управления МТО, станции по борьбе с болезнями животных, а также сотрудники минлесхоза обработали место, где лежало тело животного, и взяли у него биоматериал для проведения анализа на бешенство.

В пресс-службе регионального минлесхоза прокомментировали случившееся.

«Водитель совершил наезд на дикое животное, которое пересекало автодорогу. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, дикое животное погибло, ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве, уточнив, что сохатому было не менее трех лет.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru, видео Заречье Сегодня, www.youtube.com
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Гость|08.08.2019 11:37|

Действие знака 1.17 "Дикие животные" распространяется на всю территорию Заречного?

Гость|08.08.2019 11:37|

Пардон, знак 1.27

Гость|08.08.2019 11:42|

За лося 80 тысяч это, как оценили?

Лось дикое животное!

Гость|08.08.2019 11:42|

Водитель пусть в суд подает на возмещение ущерба причиненного охотничьим фондом

Гость|08.08.2019 11:43|

Что же это такое? Машина в хлам, человек погиб и еще ущерб блин плати. А если б погиб человек, кто платил бы? Лось?

Гость|08.08.2019 11:58|

А если факт бешенства подтвердится - все равно платить 80 тыс.? Интересные у нас законы, ахренеть.

Гость|08.08.2019 12:25|

КОГДА УЖЕ ПОЙМУТ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРЕЧНОГО ЧТО ЛОСЬ ЭТО ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ И ЧТО НАДО СТАВИТЬ ЗАБОР ВДОЛЬ ЛЕСОПОЛОСЫ ВНУТРИ ГОРОДА, ТК ЭТИ ЛОСИ ВЫПРЫГИВАЮТ ТВАРИ ИЗ КУСТОВ!

Гость|08.08.2019 12:26|

ПРЕДЛАГАЮ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЖАЛОБУ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЗАРЕЧНОГО. ЭТО РИСК ДЛЯ ЖИЗНИ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС И НАС!ЕЖЕДНЕВНЫЙ!

Гость|08.08.2019 12:37|

Гость писал(a):

КОГДА УЖЕ ПОЙМУТ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРЕЧНОГО ЧТО ЛОСЬ ЭТО ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ И ЧТО НАДО СТАВИТЬ ЗАБОР ВДОЛЬ ЛЕСОПОЛОСЫ ВНУТРИ ГОРОДА, ТК ЭТИ ЛОСИ ВЫПРЫГИВАЮТ ТВАРИ ИЗ КУСТОВ!
Когда сами погибнут. По-другому - никак.

Имя: Гость
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