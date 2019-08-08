08.08.2019 | 11:24

В среду, 7 августа, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб лось.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», фото сбитого животного появилось в соцсетях около 21:00. Сохатый лежал на проезжей части напротив «Сигнала», а поблизости были разбросаны куски пластика, предположительно от отечественного легкового автомобиля, совершившего смертельный наезд.

Утром в четверг, 8 августа, сотрудники спецслужб Заречного переместили тушу на обочину. Специалисты Управления МТО, станции по борьбе с болезнями животных, а также сотрудники минлесхоза обработали место, где лежало тело животного, и взяли у него биоматериал для проведения анализа на бешенство.

В пресс-службе регионального минлесхоза прокомментировали случившееся.

«Водитель совершил наезд на дикое животное, которое пересекало автодорогу. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, дикое животное погибло, ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 80 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве, уточнив, что сохатому было не менее трех лет.