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Происшествия | Юный пензенец оказался в плену у сушилки для ковров

07.08.2019|12:22
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В Пензе ребенку, гулявшему во дворе дома № 10 на улице Бородина, потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошел во вторник, 6 августа.

В пожарно-спасательный центр позвонил очевидец ЧП - в 14:26. Он рассказал о ребенке, который провалился ногой в решетку сушилки для ковров и не может выбраться: конечность застряла между прутьями.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, с помощью гидравлического инструмента разжали прутья решетки и освободили ногу ребенка», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Помощь медиков юному пензенцу не понадобилась.

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость|07.08.2019 13:19|

penzainform.ru писал(a):

В пожарно-спасательный центр позвонил очевидец
Он что ногой и руками сам не мог разжать?

Имя: Гость
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