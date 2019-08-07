07.08.2019 | 12:22

В Пензе ребенку, гулявшему во дворе дома № 10 на улице Бородина, потребовалась помощь спасателей. Инцидент произошел во вторник, 6 августа.

В пожарно-спасательный центр позвонил очевидец ЧП - в 14:26. Он рассказал о ребенке, который провалился ногой в решетку сушилки для ковров и не может выбраться: конечность застряла между прутьями.

«Спасатели, прибыв на место происшествия, с помощью гидравлического инструмента разжали прутья решетки и освободили ногу ребенка», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

Помощь медиков юному пензенцу не понадобилась.