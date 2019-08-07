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Происшествия | В Кузнецком районе напали на девушку-таксиста

07.08.2019|18:08
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Во вторник, 6 августа, в селе Анненково Кузнецкого района произошло ЧП: напали на девушку-таксиста. Сообщение о случившемся появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте».

«Вчера, 6.08.19, было совершено нападение на таксиста, водителя-девушку, в селе Анненково. Агрессивный мужчина угрожал топором и кувалдой, повредив при этом автомобиль. Заявление в полицию написано, мужчина задержан, но ненадолго», - написал аноним.

Факт случившегося частично подтвердили в региональном УМВД России. Там рассказали, что 6 августа в полицию Кузнецкого района действительно поступили два заявления по поводу мужчины, угрожавшего девушке топором.

Первое было от очевидца, второе - от потерпевшей.

«По данному факту участковым проводится проверка», - добавили в УМВД.

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