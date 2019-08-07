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Происшествия | В Городищенском районе случилось очередное ДТП с фурой

07.08.2019|09:10
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В среду, 7 августа, в Городищенском районе случилось очередное ДТП с участием фуры. О нем сообщил очевидец последствий аварии.

«После Городища в сторону Никольска. Время 8:00», - написал проезжавший мимо водитель в соцсети. На выложенной им фотографии запечатлена перевернувшаяся на бок Scania.

Комментаторы предположили, что второго участника ДТП, скорее всего, не было. По их мнению, после дождей дорога оказалась скользкой, так что водитель мог не справиться с управлением.

Накануне на четвертом километре трассы Мордовский Ишим - Сурск в Городищенском районе в аварию попали ВАЗ-2110 с 40-летним водителем и Scania с полуприцепом, за рулем которой находился 49-летний мужчина. В результате водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.

5 августа на 92-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка столкнулись КамАЗ и МАN с полуприцепами. Водитель и два пассажира КамАЗа, мальчики 2011 и 2006 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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