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Происшествия | Установлена личность погибшего в ДТП в Городищенском районе

06.08.2019|14:29
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В ГИБДД подтвердили информацию о смерти человека в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось во вторник, 6 августа, в Городищенском районе.

По предварительным данным, в 7:15 на четвертом километре трассы Мордовский Ишим - Сурск в аварию попали ВАЗ-2110 с 40-летним водителем и Scania с полуприцепом, за рулем которой находился 49-летний мужчина.

«В результате водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Со слов водителя фуры... в лоб влетел на бешеной скорости», «Я был на месте аварии. Он в ночь работал в Пензе на кондитерке, возможно, уснул за рулем, возвращаясь из Пензы», - рассказали пользователи Сети.

Источник — фото гибдд.рф/r/58
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Гость|06.08.2019 14:48|

Как он до 40 лет то дожил?

Имя: Гость
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