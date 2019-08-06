06.08.2019 | 14:29

В ГИБДД подтвердили информацию о смерти человека в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось во вторник, 6 августа, в Городищенском районе.

По предварительным данным, в 7:15 на четвертом километре трассы Мордовский Ишим - Сурск в аварию попали ВАЗ-2110 с 40-летним водителем и Scania с полуприцепом, за рулем которой находился 49-летний мужчина.

«В результате водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Со слов водителя фуры... в лоб влетел на бешеной скорости», «Я был на месте аварии. Он в ночь работал в Пензе на кондитерке, возможно, уснул за рулем, возвращаясь из Пензы», - рассказали пользователи Сети.