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Происшествия | Дорожно-транспортное происшествие стало причиной пробки на ул. Аустрина

07.08.2019|18:25
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Огромная пробка образовалась днем в среду, 7 августа, на улице Аустрина. Чтобы хоть как-то восстановить движение на этом участке, пришлось прибегнуть к помощи регулировщика. Причиной всему стало дорожно-транспортное происшествие.

«Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения и автомобиля Volkswagen Passat под управлением водителя-мужчины 1963 года рождения», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

В результате травмы получил сидевший за рулем отечественной легковушки. Они оказались несерьезными, и после осмотра врачи отпустили пострадавшего домой.

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Гость|07.08.2019 19:44|

щенки на дороге.............

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