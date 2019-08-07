07.08.2019 | 18:25

Огромная пробка образовалась днем в среду, 7 августа, на улице Аустрина. Чтобы хоть как-то восстановить движение на этом участке, пришлось прибегнуть к помощи регулировщика. Причиной всему стало дорожно-транспортное происшествие.

«Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 под управлением водителя-мужчины 1983 года рождения и автомобиля Volkswagen Passat под управлением водителя-мужчины 1963 года рождения», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

В результате травмы получил сидевший за рулем отечественной легковушки. Они оказались несерьезными, и после осмотра врачи отпустили пострадавшего домой.