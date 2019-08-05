05.08.2019 | 10:54

В понедельник, 5 августа, жертвами разыгравшейся в Пензе стихии стали два автомобиля, припаркованные на улице Мира. На них упало дерево.

По словам очевидца, разместившего фото в соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось около дома № 27. «Пострадали 15-ка и Matiz», - уточнил он.

На снимках можно увидеть, что дерево сломалось в основании ствола и накрыло кроной автомобили.

В последний раз аналогичное ЧП случилось в областном центре 24 июля. На улице Бурмистрова клен рухнул на фургон. По словам местных жителей, подобного следовало ожидать, дерево готово было упасть в любой момент.