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Происшествия | На ул. Бурмистрова накрытый кленом фургон перекрыл узкий проезд

24.07.2019|18:02
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Американский клен против японского автомобиля - грузовая иномарка оказалась в зеленом плену. На улице Бурмистрова дерево накрыло машину. То ли сам исполин упал, то ли задело его кузовом, остается только гадать. Водитель искореженного транспортного средства уехал в Госавтоинспекцию. Местные же говорят, что такого ЧП следовало ожидать.

«Давно висит. Сколько уже звонили, и в администрацию! Бестолковое дело, никто не идет», - рассказал прохожий.

Накрытый кленом фургон перекрыл и без того узкий проезд, так что другим участникам движения пришлось проявлять мастерство вождения.

А на днях под этим деревом пострадал другой автомобиль. На фотографии, которую сделали очевидцы, грузовая «Газель».

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Гость|24.07.2019 18:49|

Клён ты мой упавший

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