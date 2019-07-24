24.07.2019 | 18:02

Американский клен против японского автомобиля - грузовая иномарка оказалась в зеленом плену. На улице Бурмистрова дерево накрыло машину. То ли сам исполин упал, то ли задело его кузовом, остается только гадать. Водитель искореженного транспортного средства уехал в Госавтоинспекцию. Местные же говорят, что такого ЧП следовало ожидать.

«Давно висит. Сколько уже звонили, и в администрацию! Бестолковое дело, никто не идет», - рассказал прохожий.

Накрытый кленом фургон перекрыл и без того узкий проезд, так что другим участникам движения пришлось проявлять мастерство вождения.

А на днях под этим деревом пострадал другой автомобиль. На фотографии, которую сделали очевидцы, грузовая «Газель».