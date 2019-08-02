02.08.2019 | 09:14

Вечером в четверг, 1 августа, на пересечении улиц Урицкого и Максима Горького, у подвесного моста, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Около 18:00 там не поделили дорогу два автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

«Кто-то решил проскочить», «Скорее всего, перестроение», - предположили горожане, глядя на фото с места аварии, выложенное в сеть очевидцем ее последствий.

По неофициальной информации, в ДТП никто не пострадал, машины получили незначительные механические повреждения.

Аварии с участием такси в Пензе не редкость. 31 июля на улице Ленина, 15, водитель «Яндекс.Такси» въехал в Nissan.

30 июля на пересечении улиц Куйбышева и Свердлова дорогу не поделили «десятка» и Ravon R4 («Яндекс.Такси»). От удара такси вынесло на тротуар. Травмы получила 63-летняя женщина, находившаяся в «десятке». Бригада скорой доставила ее в больницу.

В ночь на 30 июля на перекрестке улиц Урицкого и Суворова столкнулись «Яндекс.Такси» и «Лада-Калина». В результате ДТП такси перевернулось на крышу. Пострадала 19-летняя пассажирка «Калины».